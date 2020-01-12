В России произошел крупный пожар на складе с металлом: фото и видео

В Сергиевом Посаде (Россия) в воскресенье, 12 января, вспыхнул пожар на крупном складе для хранения металла.

Огонь охватил тысячу квадратных метров. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Информация о возгорании поступила около шести утра. В настоящее время пожар локализован. Возгорание тушат 25 человек и семь единиц техники от МЧС.

news.ru

Пожар в Сергиевом Посаде pic.twitter.com/rolbkpuBBQ — Такси Пересвет (@Konstantin_NS) 12 января 2020 г.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Ухте (Россия) в районе нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв. Он был такой силы, что в городе на минуту стало светло, как днем, а по улицам прокатилась взрывная волна. Местные жители констатируют – хлопок был такой силы, что тряхнуло близлежащие дома.

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