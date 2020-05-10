В России произошел конфуз с Гиммлером в "Бессмертном полке" и нацистами на афишах к 9 Мая

В России разгорелся скандал из-за появления фото нациста Генриха Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" и иллюстрирования баннеров ко Дню победы снимками с немецкими солдатами в Оренбурге.

О нашумевших инцидентах рассказали на Telegram-канале "Подъем". Так, на сайте пропагандистской акции "Бессмертный полк" заметили фото Гиммлера – одного из главных и самых жестоких соратников Адольфа Гитлера. Однако снимок там подписали чужим именем – якобы ростовского полковника Василия Алексеева.

Однако координатор "Бессмертного полка" в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков поспешил назвать произошедшее провокацией.

На сайте "Бессмертного полка" появилось фото Гиммлера "Подъем"

"Хотелось бы проверить, кто все-таки такое выставил, пообщаться с этим человеком и попытаться объяснить ему все. Ростов – это одно из самых страшных мест преступлений нацизма, за которое в том числе Гиммлер персонально ответственен. Это Змиевская балка, где почти 30 тысяч ростовчан уничтожено. Это, конечно, провокация, проявление какого-то слабого человеческого сознания. Сайт находится в Томске, мы туда отправили все запросы. Если бы наш был сайт, уже бы не висело", – оправдался Кудряков.

После возникшего ажиотажа сопредседатель совета "Бессмертного полка" и куратор движения в Томске Сергей Колотовкин пообещал удалить страницу с фотографией рейхсфюрера СС.

"Мы стараемся модерировать, но как-то прошло, волонтеры пропустили. Мы просто удалим, конечно же", – заверил он.

Тем временем в Оренбурге подобный скандал вспыхнул 9 мая из-за того, что на баннере в центре города появились немецкие солдаты вместо красноармейцев. На одной из фотографий были запечатлены нацисты после штурма Брестской крепости, на другой – поляки в довоенном городе.

В Оренбурге центр города украсили баннером с нацистами "Подъем"

В Оренбурге центр города украсили баннером с нацистами "Подъем"

В мэрии Оренбурга уже извинились за исторический прокол, а главный художник администрации Наталья Бровко пообещала, что блоки на панораме к 75-летию со Дня победы заменят 10 мая.

"Мы приносим свои извинения в первую очередь ветеранам и всем оренбуржцам за то, что при оформлении площади была допущена подобная ошибка. В настоящее время ведутся замеры, плакат заменят, ошибка будет устранена. Выражаем благодарность неравнодушным гражданам, которые это заметили", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, торгово-развлекательный комплекс "Космос" в Челябинске (Россия) попал в громкий скандал из-за поста, в котором Адольфа Гитлера назвали ветераном Второй мировой войны.

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