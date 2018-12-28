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Авраам Шмулевич
Авраам Шмулевич
раввин, политологВсе статьи автора

В России произойдет смута, смена персоналий и части элиты

1.2т

Часто говорят, что в ближайшие годы РФ исчезнет. Думаю, это перебор. Произойдет смута, смена персоналий и части элиты, шанс для Кавказа и казаков и еще для нескольких регионов получить самостоятельность. Но сама структура РФ не исчезнет.

Есть ещё один вероятный фактор: отсутствие желания у Центра контролировать данную территорию, или исчезновение центра. Первый секретарь ЦК компартии Туркменистана Сапармурат Ниязов на начало 1991 года не имел намерения превращаться в Туркменбаши.

Если центр сам по себе ‚"сдунется", национальные окраины будут предоставлены сами себе и вынуждены будут самоорганизовываться.

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Воспользоваться данным обстоятельством в национальных целях смогут только те, кто будет к данному повороту событий готов. Пока таких немного.

Во-первых, Чечня.

Так же Осетия, осетины готовятся, они понимают ситуацию.

Немного и карачево-балкарцы. А кроме них - никто. Я пытался что-то сделать в этом направлении с черкесами, увы.

Тем народам, у кого не будет политической организации – придется плохо.

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Автор
Авраам ШмулевичАвраам Шмулевич
Тема
Социально-экономическая ситуация в России
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
Источник
Источник:Facebook Авраама Шмулевича
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Я пытался что-то сделать в этом направлении с черкесами, увы." Автор либо находился в недельном запое, либо до сих пор в нем.
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