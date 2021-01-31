В России проходят протесты в поддержку Навального. Все подробности, фото и видео

В воскресенье, 31 января, по всей России снова проходят акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Первые протесты начались на Дальнем Востоке.

Полиция сразу же начала задержания. По последним данным, задержаны 145 человек.

OBOZREVATEL следит за ситуацией в РФ в режиме онлайн:

08:00 – На протесты вышли Дальний Восток и Сибирь. В Иркутске люди протестуют, несмотря на мороз -25 градусов.

08:10 – Во Владивостоке люди вышли на лед Амурского залива и стали водить там хороводы. ОМОНовцы послали туда аэробот, но он заглох.

08:20 – В Красноярске, где сегодня 30 градусов мороза, люди также начали водить хоровод. Есть первые задержанные.

08:30 – В ОВД сообщили о 145 задержанных на акциях в России.

08:40 – Первые задержания в Томске:

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08:50 – Акция солидарности с сегодняшними протестами прошла в Токио.

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09:00 – В Екатеринбурге на акцию вышло около 2 тысяч человек.

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