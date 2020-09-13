В России проходит единый день голосования: все детали, фото, видео

Obozrevatel Новости России 11:08, 13.09.2020 Обновлено: 12:16, 13.09.2020

В России 13 сентября назначен единый день голосования (ЕДГ).

Как сообщило издание "Коммерсантъ", в этом году голосование на выборах разных уровней сделали протяжностью в три дня.

Так, 11 и 12 сентября прошло досрочное голосование. Люди могли сделать выбор на участках, как в ЕДГ, а также на придомовых территориях, как во время голосования по поправкам к Конституции.

Единый день голосования в России .
Znak.com

Журналисты отметили, что в этом году в РФ в ЕДГ проходит более 9 тыс. выборов разных уровней в 83 субъектах. С 11 сентября можно было проголосовать в 41 регионе.

В регистрации отказали 8 тыс. (4,8%) кандидатов: из 171 тыс. выдвинутых зарегистрировали 160 тыс. (93%), еще часть "сама сошла с дистанции". За первый день голосования движение "Голос" получило около 600 сообщений о нарушениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политический аналитик Ольга Курносова предположила, что президент РФ Владимир Путин может отказаться от участия в очередных президентских выборах в России 2024 года.

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