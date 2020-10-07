В России прогремели взрывы на военных складах. Фото и видео

Виктория Довгань Новости России 15:15, 7.10.2020 Обновлено: 15:30, 7.10.2020

В Рязанской области (Россия) на территории склада хранения артиллерийских боеприпасов у пункта Желтухино прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщило Министерство обороны России, а также очевидцы на различных Telegram-каналах. Отмечается, что взрывная волна докатилась даже до города Ряжска (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Огонь с горящей травы в Рязанской области перебросился на склады артиллерийских снарядов .
LIFE SHOT

Данных о пострадавших и погибших пока нет. На месте ЧП якобы объявили эвакуацию в радиусе 50 км, пишет Readovka. В свою очередь российское Минобороны поспешило заверить, что взрывы на рязанском складе боеприпасов не угрожают соседним населенным пунктам, а люди со склада, где произошло ЧП, уже эвакуированы.

Предварительной версией причины взрывов назвали перебрасывание огня на склад боеприпасов с загоревшейся травы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в мае на территории бывшего арсенала в российском поселке Пугачево (Удмуртия) также загорелась сухая трава, что спровоцировало взрывы боеприпасов. Подобный инцидент в том же военном городке произошел и в мае 2018 года.

  • А в марте в поселке Луховицы (Подмосковье) взрыв прогремел на территории железнодорожной воинской части. В результате пострадали четыре бойца, один из них был в тяжелом состоянии (у него диагностировали множественные осколочные ранения, кроме того, парню оторвало кисть).

  • Военные в гараже резали металл газовой сваркой. Именно в тот момент в помещении раздался взрыв.

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