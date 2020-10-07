В России прогремели взрывы на военных складах. Фото и видео

В Рязанской области (Россия) на территории склада хранения артиллерийских боеприпасов у пункта Желтухино прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщило Министерство обороны России, а также очевидцы на различных Telegram-каналах. Отмечается, что взрывная волна докатилась даже до города Ряжска (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Огонь с горящей травы в Рязанской области перебросился на склады артиллерийских снарядов . LIFE SHOT

Данных о пострадавших и погибших пока нет. На месте ЧП якобы объявили эвакуацию в радиусе 50 км, пишет Readovka. В свою очередь российское Минобороны поспешило заверить, что взрывы на рязанском складе боеприпасов не угрожают соседним населенным пунктам, а люди со склада, где произошло ЧП, уже эвакуированы.

Предварительной версией причины взрывов назвали перебрасывание огня на склад боеприпасов с загоревшейся травы.

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