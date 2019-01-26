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В России прогремел взрыв в кафе, 40 раненых: первое видео

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В субботу, 26 января, в Саратовской области России прогремел взрыв в кафе "Рандеву", пострадали 40 человек.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, инцидент произошел в поселке Лысые Горы. Взорвался газовый котел, после чего на площади 5 квадратных возник пожар, который был быстро ликвидирован.

В результате ЧП пострадали 40 человек, 6 из них находятся в тяжелом состоянии с ожогами третьей степени. Среди пострадавших трое детей, они в состоянии средней тяжести. Восьмерых пострадавших транспортируют в областной в ожоговый центр. Погибших нет.

Отмечается, что в момент взрыва в заведении проходило празднование свадьбы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Москве прогремел взрыв в 12-этажном доме. В правоохранительных органах заявили, что причиной происшествия мог стать взрыв самогонного аппарата.

До этого в России произошла еще более масштабная трагедия. В ночь на 31 декабря в Магнитогорске рухнул весь подъезд многоэтажного дома. Официальная причина — взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли 39 человек. Среди них было 6 детей. Тела всех погибших уже были опознаны.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияСаратов
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам
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