В России прогремел взрыв в больнице с инфицированными COVID-19, СМИ сообщили о жертвах. Фото и видео

В Челябинске (Россия) в результате возгорания 31 октября прогремел мощный взрыв возле поликлиники городской больницы №2. На территории медицинского учреждения, где находятся больные коронавирусом, рванула кислородная будка.

К месту пожара за несколько секунд до взрыва приехали спасатели. Они поняли, что сейчас произойдет, и еле успели убрать машины, пишет "Челябинск №1" в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По информации ТАСС, из больницы эвакуированы 16 тяжелых больных с коронавирусом.

"Всего из больницы эвакуированы 158 человек, 16 из них – тяжелые больные с коронавирусом, размещены в различные больницы города. 139 больных эвакуированы в спортивный корпус "им. Елесина", – сказал источник агентства в экстренных службах.

Позже стало известно, что в результате взрыва и отключения кислорода скончались два пациента, сообщило РБК со ссылкой на свои источники. Однако информацию опровергли городские власти.

"Сообщения о смерти 2-х пациентов после пожара в поликлинике Челябинска не соответствуют действительности, жертв и пострадавших нет, заявили в горадминистрации", – сообщили РИА Новости.

СМИ сообщили о жертвах. РБК

Информацию о жертвах опровергли. РИА Новости

Множество впечатляющих фото и видео происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что взрывной волной в здании поликлиники выбило стекла.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Волгограде (Россия) произошел взрыв на газовой заправке. Жуткое происшествие попало на видео, его опубликовали очевидцы в социальных сетях.