В России прогремел взрыв на военном полигоне: есть раненые
Взрыв
На военном полигоне в Новосибирской области (Россия) прогремел взрыв, в результате которого ранения получили четыре человека.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Центрального военного округа РФ, ЧП произошло 15 июня. Из-за грубого нарушения техники безопасности взорвался артиллерийский заряд.
"По предварительным данным, 15 июня 2020 года вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которой четверо военнослужащих получили травмы конечностей", – сказал источник.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение, а комиссия военного округа начала вместе с правоохранительными органами расследование по факту происшествия.
Как пишет "Комсомольская правда", один из пострадавших – солдат-срочник, проходил службу по призыву, все остальные – контрактники.
"Одному парню сильно повредило кисть руки и пальцы, остальные получили осколочные ранения", – рассказал о деталях происшествия собеседник из силовых кругов России.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 марта в поселке Луховицы (Подмосковье) прогремел взрыв на территории железнодорожной воинской части.
В результате пострадали четыре бойца, один из них был в тяжелом состоянии (у него обнаружили множественные осколочные ранения и оторваную кисть).
Причиной ЧП стало то, что военные в гараже резали металл газовой сваркой. Искра попала в газовый баллон, и он взорвался.
А 4 марта взрыв произошел в воинской части под Печенгой Мурманской области. Тогда пострадали пять военных. Из-за ЧП в поселок вертолетом отправили врачей из окружного госпиталя.