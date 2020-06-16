В России прогремел взрыв на военном полигоне: есть раненые

На военном полигоне в Новосибирской области (Россия) прогремел взрыв, в результате которого ранения получили четыре человека.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Центрального военного округа РФ, ЧП произошло 15 июня. Из-за грубого нарушения техники безопасности взорвался артиллерийский заряд.

"По предварительным данным, 15 июня 2020 года вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которой четверо военнослужащих получили травмы конечностей", – сказал источник.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение, а комиссия военного округа начала вместе с правоохранительными органами расследование по факту происшествия.

Как пишет "Комсомольская правда", один из пострадавших – солдат-срочник, проходил службу по призыву, все остальные – контрактники.

"Одному парню сильно повредило кисть руки и пальцы, остальные получили осколочные ранения", – рассказал о деталях происшествия собеседник из силовых кругов России.

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