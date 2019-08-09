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В России прогремел очередной взрыв: много раненых

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В городе Сунжа на севере Ингушетии (Россия) 9 августа произошел взрыв на газовой заправке.

В результате ЧП минимум шесть человек пострадали, сообщили в региональном управлении МЧС. По сданным "Интерфакса", один из раненных находится в критическом состоянии.

"Мужчина получил 100% ожогов, врачи борются за его жизнь", – сообщил журналистам источник.

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Он отметил, что все пострадавшие получили серьезные травмы, они госпитализированы в Сунженскую центральную районную больницу. Среди пострадавших – пять женщин и один мужчина, трое из них находятся в реанимации. Информации о погибших нет.

Также стало известно, что машина "Лада Приора", двигавшаяся мимо, получила повреждения от взрывной волны. Люди в ней не пострадали.

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Место
Россия
Теги
взрыв Новости России
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