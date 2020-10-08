В России продолжился пожар на военном складе: частота взрывов возросла до трех в минуту. Фото

Частота взрывов на артиллерийских складах в Скопинском районе Рязанской области России, где 7 октября вспыхнул пожар, усилилась до трех в минуту. Помимо эвакуации тысяч жителей, число пострадавших увеличилось до восьми.

Также в результате ЧП сгорело более 20 строений в двух населенных пунктах области, где введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщают российские новостные сайты.

"По состоянию на 06:00 8 октября, взрывы продолжаются с большой интенсивностью – раз в 20 секунд или три взрыва в минуту", – цитируют СМИ представителей МЧС.

Отмечается, что для тушения пожара, который перекинулся на соседние поля, была создана большая группа спасателей и военных. Однако процесс осложнялся постоянными взрывами.

"В населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка, расположенных в непосредственной близости от склада, сгорело 21 строение", – говорится в сообщении.

При этом пожарным удалось не допустить распространение огня на населенный пункт Желтухинский, в котором расположено 66 жилых домов, где проживают более 430 человек.

Количество пострадавших при пожаре на складе боеприпасов в Скопинском районе выросло до восьми человек, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

"Еще двоим медицинская помощь была амбулаторно оказана в Ряжской больнице. В стационарах по-прежнему находятся пять человек", – сказала представитель ведомства.

Известно, что пятеро госпитализированных – местные жители, они находятся в состоянии разной степени тяжести. Также в Скопинской больнице находится семейная пара, поступившая туда сразу после возгорания, один из супругов в тяжелом состоянии в реанимации. Позднее в это медучреждение поступила еще одна женщина. В Ряжской больнице остается еще одна семейная пара. Одного пострадавшего уже выписали.

В экстренных службах добавили, что общее количество сил, задействованных в тушении пожара на складе, увеличено вдвое. Всего в ликвидации последствий взрывов было задействовано почти 800 человек, привлечено до 200 единиц техники, в том числе три пожарных поезда.

В Генпрокуратуре РФ напомнили, что из-за пожара в Рязанской области на технической территории воинской части, в результате которого начались взрывы боеприпасов, из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров было эвакуировано более 2300 человек. В регионе введен режим ЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября в Рязанской области (Россия) на территории склада хранения артиллерийских боеприпасов у пункта Желтухино прогремели мощные взрывы. В результате ЧП было эвакуировано свыше 2,3 тысяч человек из 14 поселков.