В России признали украинских моряков военнопленными: появилось заявление

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал 24 украинских моряков, которых захватили россияне, политическими заключенными и военнопленными.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации. Указано, что инцидент в Керченском проливе является международным военным конфликтом и России, которая ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву, запрещено препятствовать мирному проходу судов прибрежных государств.

"Международное право не признает законность оккупации и аннексии Российской Федерацией в 2014 году полуострова Крым и связанные с этим претензии России на установление морской границы по 12-мильной зоне от береговой линии Крыма, в которую зашли украинские военные моряки 25 ноября 2018 года. Таким образом, обвинение украинских военных в пересечении этой "границы" не может рассматриваться как правомерное с точки зрения международного права", — сказано в заявлении российских правозащитников.

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