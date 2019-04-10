В России признали украинских моряков военнопленными: появилось заявление

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал 24 украинских моряков, которых захватили россияне, политическими заключенными и военнопленными.
Об этом говорится в заявлении на сайте организации. Указано, что инцидент в Керченском проливе является международным военным конфликтом и России, которая ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву, запрещено препятствовать мирному проходу судов прибрежных государств.
"Международное право не признает законность оккупации и аннексии Российской Федерацией в 2014 году полуострова Крым и связанные с этим претензии России на установление морской границы по 12-мильной зоне от береговой линии Крыма, в которую зашли украинские военные моряки 25 ноября 2018 года. Таким образом, обвинение украинских военных в пересечении этой "границы" не может рассматриваться как правомерное с точки зрения международного права", — сказано в заявлении российских правозащитников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девять офицеров ВМС.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.