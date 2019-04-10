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В России признали свою небоеспособность против США: о чем речь

4.2тЧитать материал на украинском

Военно-морские силы России в Арктике являются небоеспособными против США, так как Кремль экономит на этом участке.

Такое мнение выразил военный эксперт Максим Климов в своей статье для "Независимой газеты". По его словам, флот РФ не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед "Физик-1".

Он обратил внимание на то, что аналогичные учения США, например, ICEX (Ice Exercise), проводят регулярно. Россия же отказывается от таких мероприятий в целях экономии.

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В России признали свою небоеспособность против США: о чем речь

Центр военно-политических исследований

В то время как "вероятный противник" проводит жесткую боевую подготовку, максимально приближенную к реальным условиям, российская сторона занимается лишь "арктическим фитнесом"", пишет Климов.

"В результате мы получили ситуацию, когда сегодня подводные силы ВМФ РФ в подледных условиях фактически небоеспособны. Очевидно, что данная ситуация нетерпима и необходимы решительные меры по ее исправлению в кратчайшие сроки", — сказано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти США совместно с НАТО разработали "пакет мер" для сдерживания России в Черном море. Он будет включать наблюдение с воздуха, а также отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Я так понимаю Россия в лице Максимки Климова сдаеца? Омерика и ее стратехический партнер украина вот вот победят нас в Арктике и нам придется выплачивать им охуилиарды контрибуций?
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Bykov Sergei
Bykov Sergei
Сотни военных объектов из них несколько крупных баз имеет Россия в Арктике(созданы Арктические войска),ледокольный флот в т ч и военный.Полностью контролирует Северн.морской путь,прибрежный шельф,да по сути всю Арктику.Так что американцы вместе с этим экспертом отдыхают.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пусть "Эксперт" расскажет как хваленые американские подводные лодки застревают и вмерзают в арктические льды.
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