В России приступили к испытаниям боевых "Терминаторов"

В России начались войсковые испытания пробной партии боевых машин поддержки танков "Терминатор-2".

По данным "Известий", испытания продлятся год, а после в минобороны РФ примут решение о постановке машин на вооружение российской армии.

Отмечается, что в декабре 2020 года боевые машины отправили в Гвардейскую танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. Первая партия составила восемь "Терминаторов".

Известно, что боевые машины оснащены двумя орудиями калибра 30 миллиметров, пулеметом ПКТМ калибра 7,62 миллиметра, противотанковыми управляемыми ракетами "Атака" с лазерной системой наведения и двумя гранатометами АГС-17 "Пламя" калибра 30 миллиметров.

"Терминаторов" построили на базе танка Т-90А. Пока такие машины стоят на вооружении Казахстана.

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