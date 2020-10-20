В России пригрозили взять 'под прицел боевых систем' украинские военно-морские базы в Черном море

Если Украина построит в черноморском регионе военно-морские базы, то они якобы непременно окажутся под прицелом вооружения России.

Такие "угрозы" распространили в сети пропагандистские ресурсы, отреагировав на слова украинского президента о появлении подобных объектов в Черном море. В своих сообщениях они ссылаются на высказывание высокопоставленного источника в командном составе ЧФ РФ.

"Военно-морские базы Украины, если они будут построены, естественно, окажутся в прицеле российских боевых систем, кораблей и авиации. В этом нет чего-то неординарного – так поступают все государства в отношении кораблей и баз потенциальных противников", – цитируют его слова в сообщении.

Там напомнили, что Россия создала в черноморском регионе область запрета доступа A2/AD. По совам того самого источника, в РФ якобы осознают, что Украина, вероятно, "будет привлекать в данные локации корабли и кадровый состав вооруженных сил НАТО"

"Во внутриполитических целях и для того, чтобы "прикрыться" их статусом от России", – передают его слова пропагандистские ресурсы.

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