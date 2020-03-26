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26 марта • обновлено в 10:48
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В России приготовились к "ядерному" взрыву пандемии коронавируса

1.9т
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В Российской Федерации готовятся к тому, что ситуация с пандемией коронавируса будет развиваться по типу ядерной реакции.

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Об этом в эфире российского пропагандистского телевидения заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев, передает РИА Новости.

"Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое", – сказал он.

Малышев подчеркнул, что 25 марта в России коронавирусом заразились 163 человека – почти втрое больше, чем днем ранее.

"Поэтому на всех территориях, в том числе и в Москве, сейчас готовятся новые стационары, новые койки. Дело в том, что, когда начинается это взрывное развитие, самое важное – не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется", – добавил Малышев.

Он предположил, что вскоре "огромное количество людей будет заболевать и требовать медицинского ухода".

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Коронавирус в России

LB.ua

Тем временем, правительство России поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделают только для вывозных рейсов для россиян, отмечается в перечне поручений, составленном по итогам заседания президиума координационного совета российского Кабмина.

"Обеспечение прекращения с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиационного применения, осуществляемого в международных аэропортах и ​​в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился до 30 марта сформировать график вывоза россиян из-за рубежа самолетами Министерства обороны РФ, "Аэрофлота" и "России".

Всем россиянам, которые вернутся из зарубежных поездок, проведут досмотр в аэропортах. Обязанность за это возложена на Минтранс и Росавиацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин 25 марта экстренно обратился к россиянам из-за пандемии коронавируса в мире. Он заявил, что переносит дату голосования за поправки к Конституции РФ с 22 апреля, а также объявил выходной неделю с 28 марта по 5 апреля.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
Новости России
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Я даже догадываюсь,когда на обоссе всё сдохнут,все равно последняя статья будет про ВЕЛИКУЮ РОССИЮ!!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не переживайте так за Россию,у вас же всё спокойно,да??
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Oleg Oleg, ну по сравнению с срашкой то да)))у вас уже трупов под тысячу)))))
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