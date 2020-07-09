В России придумали, как обеспечить Крым водой

Карина Бондаренко Новости России 05:32, 9.07.2020 Обновлено: 05:36, 9.07.2020

Министерство обороны России построит временный трубопровод для обеспечения Крыма пресной водой.

Он будет перебрасывать 60 тыс. кубометров в сутки из Белгородского района РФ в Симферополь, заявил РИА Новости глава оккупационной власти полуострова Сергей Аксенов.

"Вчера сюда прилетал Дмитрий Витальевич Булгаков (специалист по тыловому обеспечению) и команда Минобороны. Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода в Симферопольское водохранилище из Тайганского", – рассказал Аксенов.

"Глава" Крыма отметил, что в трех основных водохранилищах для снабжения Симферополя осталось воды на 110 дней. При этом он не уточнил сроки строительства нового трубопровода.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в аннексированном Россией Крыму из-за засухи местные "власти" признали, что не справляются с подачей воды. В Симферополе из кранов в домах людей течет ржавая жидкость, а фильтры забиты песком и илом.

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