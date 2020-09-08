В России при запуске из ПЗРК "Игла" снаряд улетел вместе с комплексом. Видео

В России запуск из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" на конкурсе армейских игр "Чистое небо" обернулся неудачей.

Солдат попытался выстрелить, но снаряд не вышел из пускового контейнера и улетел вместе с комплексом. Соответствующее видео опубликовано на You-Tube канале "Информационный навигатор" (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Запуск из ПЗРК "Игла" в России обернулся неудачей. Кадр видео

"Один из переносных зенитных ракетных комплексов не выполнил отстрел боеприпаса. Во время проведения выстрела ракета не вышла из пускового контейнера, и вырвала комплекс из рук военнослужащего, пустив его в неконтролируемый полет. О пострадавших, как и о самом инциденте, официально не сообщалось", – сказано в подписи к видео.

Снаряд улетел вместе с комплексом. Кадр видео

Кадры провального запуска вызвали рассмешили пользователей сети, которые стали иронизировать по поводу российской армии и ее вооружения:

"это управляемая бойцом в полете к цели ракета. Просто он не должен был ее из рук выпускать. Уникальная технология, аналогов нет",

"Не сокрушимая и легендарная, русских не победить",

"ПЗРК Мюнхаузен",

"Главное улетела, остальное дорисуем",

"Мало, мало аттракциона".

Реакция сети на неудачный запуск из ПЗРК "Игла".

Реакция сети на неудачный запуск из ПЗРК "Игла".

Реакция сети на неудачный запуск из ПЗРК "Игла".

Реакция сети на неудачный запуск из ПЗРК "Игла".

Реакция сети на неудачный запуск из ПЗРК "Игла".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время военных учений на полигоне Ашулук в Астраханской области (Россия) упала ракета российского ракетного комплекса С-400 "Триумф".

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