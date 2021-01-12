В России при пожаре в высотке погибли восемь человек. Фото

В Екатеринбурге (Россия) в ночь на 12 января произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Его жертвами стали восемь человек, среди которых – семилетний ребенок.

Кроме того, как пишет РИА Новости, 90 жильцов были эвакуированы в местную гимназию. Однако спустя несколько часов выжившие люди вернулись в свои квартиры.

В Екатеринбурге при пожаре в высотке погибли 8 человек. Telegram-канал Mash

В Екатеринбурге пожар охватил девятиэтажку. Telegram-канал Mash

Что касается погибших, то их нашли на втором, пятом и девятом этажах дома. Уже успели идентифицировать троих человек: женщину 1976 года рождения, а также мать Наталью 1982 года и ее дочь Веру 2013 года. Перед смертью семья попросила о помощи в микроблоге Twitter.

"Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем", – говорилось в сообщении.

Перед гибелью жильцы дома в Екатеринбурге молили о помощи в соцсети. Скриншот видео

Пожар в Екатеринбурге вспыхнул в ночь на 12 января. Telegram-канал Mash

Предварительной причиной пожара в прокуратуре Свердловской области назвали неосторожное обращение с огнем. Однако уже известно, что очаг возгорания находился в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Ее жильцы пользовались горелками, также на месте ЧП нашли много окурков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 15 декабря в селе Ишбулдино в Башкирии (Россия) сгорел частный дом престарелых. В итоге погибли 11 пожилых людей, спасти удалось лишь четырех сотрудников заведения.