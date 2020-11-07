В России при крушении самолета разбился ведущий центральных телеканалов

Дарья Дурова Новости России 16:10, 7.11.2020 Обновлено: 16:28, 7.11.2020

В России при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погиб телеведущий Александр Колтовой.

Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах. Колтовому был 41 год.

Известно, что россиянин был ведущим ток-шоу "ДНК" на телеканале НТВ, а также соведущим шоу "Звезды сошлись".

По информации Telegram-канала 360, вместе с Колтовым погибла и его жена.

Александр Колтовой погиб
Telegram-канал LIFE SHOT

ЧП произошло возле поселка Томилино Московской области. Предварительно, всего погибли два человека. Перед крушением экипаж подал сигнал бедствия.

Очевидцы говорят о том, что самолет Cessna загорелся еще в воздухе.

Ведущий Александр Колтовой
360

По предварительной информации МЧС РФ, у воздушного судна был неисправный двигатель.

Место падения самолета Cessna
Telegram-канал LIFE SHOT
Скриншот

Видео с места авиакрушения:

Как сообщал OBOZREVATEL, на учениях "Кавказ-2020" российские военные сожгли собственную военную технику. На кадрах видно, как охваченную огнем боевую машину пытаются отбуксировать из посадки, где произошло ЧП.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

Тимошенко: моя мама болеет COVID-19, ради лекарств пришлось поднять полстраны

СЕГОДНЯ – ГОСПЕРЕВОРОТ, ВЧЕРА – МИЛЛИОН ЗА ГОЛОВУ, ЗАВТРА – …ТЮРЬМА!

Азербайджан уничтожил артиллерийские расчеты Армении. Видео ударов

Вторая аудио запись - одна из лидеров партии Саакашвили, бывший дипломат, действующий депутат парламента Грузии Саломэ Самадашвили

Тищенко, дававший брифинг с коронавирусом, назвал "безмозглыми" украинцев без масок. Видео