"Кремль рассматривает как угрозу": стало известно, что может разрушить режим Путина

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман заявил, что Кремль рассматривает как угрозу режиму любое проявление свободы, в том числе интернет.

"Кремль рассматривает как угрозу для своего режима свободу. Не обязательно интернет. Любое проявление свободы – это угроза для режима в нашей стране", – сказал он в интервью OBOZREVATEL.

"Интернет – это концентрированная свобода. Потому что он неподконтролен, потому что он завоевывает всё новые позиции", – заметил политик.

В этом контексте он сообщил о том, что "в России резко сокращается аудитория телевидения и одновременно растет аудитория пользователей интернета. И дело не в том, что весь интернет либеральный или что-то еще. Тут и фашистов много, и левых – кого хочешь. Но дело в том, что весь интернет абсолютно неподконтролен начальству".

Кремль рассматривает как угрозу для своего режима свободу, в том числе свободу, которую дает интернет, заявил политик

Гозман констатировал: попытки контролировать интернет, которые предпринимались руководством России, нельзя назвать успешными. В частности, не увенчалась успехом попытка закрыть мессенджер Telegram.

Политик заявил: битва Кремля с интернетом – "это не просто битва с врагом. В каком-то смысле это сражение прошлого и будущего. Это разные эпохи, разное мироощущение".

"Когда Владимир Владимирович Путин предлагает заменить Википедию на Большую российскую энциклопедию в интернете, он же не понимает главного. Смысл Википедии в том, что ее соавторами являются все люди. Каждый. И это тоже свобода. Но они не понимают, что эпоха интернета – это эпоха других отношений между человеком и миром", – заявил оппозиционер.

Он добавил, что надеется, что "эту битву они проиграют. Потому что прошлое у будущего не выигрывает".

Как писал OBOZREVATEL, в России с 1 ноября вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "суверенном Рунете". Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит Роскомнадзору централизовано управлять ею.

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