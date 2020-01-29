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29 января • обновлено в 14:44
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В России предлагают заменить президента "верховным правителем": подробности

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В России предложили переименовать должность президента в "верховного правителя".

С таким заявлением выступила рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ, собрав массу изменений к варианту реформы, о которой ранее заявил глава страны Владимир Путин. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что комиссия рекомендует внести в Конституцию РФ в целом более ста новых пунктов. Среди предложений, например, закрепление конституционно-правовой ответственности главы страны, уточнение полномочий АП и даже утверждение православия как основной религии страны.

Владимир Путин затеял реформу по изменению Конституции РФ

Владимир Путин затеял реформу по изменению Конституции РФ

Кроме этого, авторы некоторых предложений призвали прописать в преамбуле основного закона статус России как "государства-победителя" во Второй мировой войне.

Подчеркивается, что в эту рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию вошли 75 человек.

Что интересно, среди них есть артисты, режиссеры, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Еще там выделяют автора законов о наказании за оскорбление Андрея Клишаса, который ранее командовал боевиками "ДНР", а также писателя Захара Прилепина и атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуду.

Как сообщал OBOZREVATEL, выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин объявил о начале конституционной реформы. Он добавил, что не считает принципиальным требование о невозможности баллотироваться на пост президента более двух сроков подряд.

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Автор
Дина Баронова
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России Конституция президент
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Это уже зашквар. А чего сразу не царь всея гипербореи, победитель всех народов, луноликий и творец рукотворных сталагмитовых гор
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