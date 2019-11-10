У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова есть удивительное свойство: всякий раз, когда его спрашивают о каких-то событиях в Чечне, он оказывается совершенно не в курсе. Причем эту свою неосведомленность Дмитрий Песков готов охранять с той же самоотверженностью, с какой образцовый солдат должен защищать боевое знамя.

Выступая на заседании правительства Чечни, трансляцию которого вел ЧГТРК, Рамзан Кадыров объявил: "Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая - ничего не получится".

Когда журналисты спросили Дмитрия Пескова, как он относится к тому, что глава одного из субъектов РФ призывает к убийствам, пресс-секретарь президента гордо заявил: "Я не читал оригинал стенограммы этого заседания правительства, не читал распечаток и оригиналов заявлений Кадырова. Публикации "BBC", при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник не могу и не буду". Любые попытки сослаться на первоисточник в виде ЧГТРК Песков решительно пресекал отповедью, что про это ему ничего неизвестно, а на бестактные вопросы журналистов о том, будут ли в Кремле проверять сам факт призывов Кадырова к убийствам, Дмитрий Сергеевич отрезал со свойственной ему честностью и отвагой: "Нет, не будут!".

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Вернемся к выступлению главы Чечни на заседании правительства, где он не ограничился призывами к убийствам, а высказал еще несколько чрезвычайно оригинальных мыслей, весьма глубоко и своеобычно трактующих понятия права и демократии. "Нельзя оставить человека, который задевает честь, даже если весь мир сгорит синим пламенем, а законы всех стран будут нарушены", - сообщил Кадыров, после чего поделился своими размышлениями: "Что такое закон? Закон, конституция, демократия – это есть благополучие населения. Все остальные – аферисты, предатели, сплетники и шизофреники – они разных мастей все, мы должны их остановить".

Правоохранительные органы путинской России хорошо известны своим чутьем и индивидуальным подходом к людям. Блогера Синицу посадили на 5 лет за решетку за твит, в котором он предположил, что за бесчинства и садизм росгвардейцев могут ответить их семьи. Поскольку в человеческой истории такое случалось многократно, то в данном случае блогер Синица выступил в роли капитана очевидность. Глава Чечни Рамзан Кадыров прямо призвал убивать тех, кто в интернете оскорбляет чью-то честь, и нет во всей правоохранительной системе РФ никого, кто хотя бы спросил Рамзана Ахматовича, как призывы к убийствам согласуются с законом.

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Помимо различий в содержании слов блогера и главы Чечни, есть существенная разница в их статусах и возможностях. У блогера Синицы не было ни единого шанса повлиять на реализацию своего предположения и как-то повредить семьям росгвардейцев. У главы Чечни Рамзана Кадырова есть тысячи вооруженных до зубов головорезов, готовых по его приказу убить любого, на кого Рамзан Ахматович укажет пальцем. И это не гипотеза, а многократно подтвержденная фактами истина. Именно поэтому в Чечне и в РФ в целом возник народный обычай: чуть что извиняться перед Кадыровым.

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И да, полагаю, что Пескову еще предстоит от имени всех сотрудников российских СМИ извиняться перед Кадыровым за их бестактные вопросы...

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