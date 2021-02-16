Россияне пожаловались на разруху: молодежь пьет, здесь ничего нет. Видео

Жители российского поселка Углеродовский Ростовской области пожаловались на разруху и отсутствие газа, воды, а также рабочих мест в населенном пункте.

Записью интервью с местными жителями поделился в Twitter блогер Сергей Нещадим. Он пошутил, назвав ситуацию "скачком" и "прорывом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Газа нет, воды нет, работы нет. Это "светлое будущее" для "прогрессивных республик", – написал блогер.

Углеродовский Скрин видео

Разруха в российском поселке Скрин видео

Мужчина, которого корреспондент спросил о том, "прошла ли война" в поселке и почему все разрушено, сказал, что из Углеродовского все уезжают.

"В документах написано, что есть газ, а на самом деле все углем топят. Видите, что творится", – сказал местный житель.

Житель поселка Углеродовский Скрин видео

Он добавил, что люди зачастую работают в карьерах в других населенных пунктах, а "здесь ничего нет".

Другого местного жителя автор видео спросил, чем занимается молодежь. "Честно? Молодежь занимается тем, что она пьет – и все. Потому что нет ничего, ни секций, ничего!" – возмутился россиянин.

Женщина, которая живет в поселке, сказала, что местные "никуда не обращались, потому что это бесполезно". Она сказала, что мечтает о том, "чтобы власть на людей внимание обращала, хотя бы немножечко".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военные РФ из "Общероссийского офицерского собрания" раскритиковали ситуацию в стране и действия власти, в том числе Владимира Путина, и призвали правительство и президента подать в отставку.