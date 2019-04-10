В России появилось еще одно надгробие Путину: фото

В России активисты снова провели акцию по установке надгробия президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Оно появилось в его родном городе — Санкт-Петербурге, сообщается на Telegram-канале "Агит Россия".
"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест. Санкт-Петербург 2019", — говорится в посте.
Надгробие Путину
Telegram-канал "ПЬЯTNIЦА"
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта "могила" Путина с памятником, на котором выбили его фото, появилась в российском городе Набережные Челны. "Похороны" прошли у здания Следственного комитета России.
3 апреля импровизированное надгробие Путину впервые поставили в Санкт-Петербурге. Табличка с надписью "Путин В.В. 1952 – 2019. Предал народ России" появилась напротив Исаакиевского собора.
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