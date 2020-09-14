В России потроллили "таракана Лукашенко" в детском журнале. Фото

Карина Бондаренко Новости России 06:49, 14.09.2020 Обновлено: 06:52, 14.09.2020

В российском детском журнале "Ежик" напечатали историю о Таракане Таракановиче, который любил командовать и всех пугать.

Читатели обратили внимание на внешнее сходство персонажа и президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает Сharter97.org (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жители полянки, где происходят события рассказа, вывесили транспарант "Таракан, уходи". В финале истории Таракана Таракановича съел воробей.

История про Таракана Таракановича.
charter97.org

Отметим, что Александр Лукашенко пребывал на посту президента пять сроков подряд. Легитимность его переизбрания на шестой срок президенства ставятся под сомнения общественности и наблюдателей.

Российский детский журнал "Ежик".
charter97.org

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский комик Максим Галкин спародировал разговор президента РФ Владимира Путина с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Артист высмеял "перехват" телефонных разговоров между" представителями Германии и Польши", которые касаются российского оппозиционера Алексея Навального.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

Легендарной "Червоной руте" 50 лет: интересные факты о песне

Степанов пригрозил украинцам трагедией с COVID-19, как в итальянском Бергамо

Украинцы выдвинули требование по делу "вагнеровцев": петиция собрала голоса за 6 дней

На Прикарпатье вандалы осквернили могилу воина ВСУ

Молодожены, которые устроили фотосессию на мемориале Героев Небесной Сотни во Львове, возмутили сеть