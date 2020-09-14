В России потроллили "таракана Лукашенко" в детском журнале. Фото

В российском детском журнале "Ежик" напечатали историю о Таракане Таракановиче, который любил командовать и всех пугать.

Читатели обратили внимание на внешнее сходство персонажа и президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает Сharter97.org (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жители полянки, где происходят события рассказа, вывесили транспарант "Таракан, уходи". В финале истории Таракана Таракановича съел воробей.

Отметим, что Александр Лукашенко пребывал на посту президента пять сроков подряд. Легитимность его переизбрания на шестой срок президенства ставятся под сомнения общественности и наблюдателей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский комик Максим Галкин спародировал разговор президента РФ Владимира Путина с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Артист высмеял "перехват" телефонных разговоров между" представителями Германии и Польши", которые касаются российского оппозиционера Алексея Навального.

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