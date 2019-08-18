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В России после посадки загорелся самолет: есть жертва

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В России самолет Як-55 загорелся после жесткой посадки в Самарской области.

Инцидент произошел недалеко от села Подстепки. Лайнер после падения загорелся, сообщает Telegram-канал "112".

Отмечается, что на борту находился только пилот, он погиб.

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Як-55

Як-55

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в России случился ряд аварийных инцидентов с самолетами из-за птиц. В частности, 16 августа рейс авиакомпании "Победа" задержали в аэропорту Минеральных Вод из-за попадания пернатого в один из двигателей самолета.

А 15 августа пассажирский самолет А-321 рейса Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье). Причиной стало столкновение лайнера со стаей чаек. Момент аварии был снят на видео.

Российские СМИ выяснили, что чайки могли прилететь туда с печально известных свалок (полигонов) в Раменском районе.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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