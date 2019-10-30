В России после фиаско опять взялись за многострадальную ракету Путина

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат", которой ранее президент России Владимир Путинпугал западные страны, пройдут в начале 2020 года, после неудачных попыток.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в Министерстве обороны России. Отмечается, что на первом этапе будет проведено не менее пяти тестовых запусков. Ракету с массогабаритным макетом боевой части запустят с космодрома "Плесецк" по полигону Кура на Камчатке.

После этого будет проведен испытательный пуск из расположения действующей 62-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Запуск ракеты "Сармат" Иллюстрация

Такой запуск будет проведен впервые за последние 30 лет.

По данным источника, если характеристики будут соответствовать заявленным, ракетный комплекс поставят на вооружение уже в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2018 года Путин на весь мир объявил о том, что Россия изобрела баллистическую ракету с ядерной силовой установкой и системой преодоления противоракетной обороны "Сармат".

Уже тогда многие эксперты поставили правдивость его слов под сомнение. А 21 мая американский телеканал CNBC со ссылкой на свои источники в разведке сообщил, что Россия провела уже четыре запуска крылатых ракет с ядерной установкой, и все они потерпели крушение.

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