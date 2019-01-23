В России пошла волна голодных обмороков: что происходит

В России стало известно, что учащиеся школ Кемеровской области стали падать в голодные обмороки.

Об этом на сессии областного совета сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын. По его словам, это связано с социальным расслоением среди учеников: такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков, передает "Интерфакс".

"У родителей нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды", — пояснил омбудсмен.

VL.ru

Он отметил, что случаи не единичные — "покатился ком", и поэтому он обратился к коммерческим компаниям с просьбой оплатить школьные обеды детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат нелегитимной государственной думы Леонид Калашников заявил, что Россия якобы спасает от голодной смерти миллионы украинских граждан. По его словам, прежде всего речь идет о жителях временно оккупированных территорий Донбасса и о заробитчанах, работающих в стране-агрессоре.

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