В России популярный курорт заполонили гусеницы: жуткое видео

В российском курортном городе Сочи началось нашествие гусениц. Тысячи насекомых заполонили улицы, стены зданий и припаркованный транспорт.

Жители города поделились жуткими фото и видео в соцсетях, однако биологи заявили, что это нормальное явление, пишет ресурс 360 (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Это нормально явление для насекомых, особенно таких переселенцев. Паразитов мало, погодные условия позволяют, и плюс ко всему наши службы, которые обязаны следить за этим, не следят", – сообщил ведущий научный сотрудник института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Олег Горбунов.

По его словам, угрозы для здоровья человека гусеницы не несут, но могут уничтожить высаженные на полях и огородах растения. Причиной такого резкого роста популяции гусениц биолог назвал "не сезон" для размножения птиц, которые обычно вскармливают ими птенцов.

Гусеницы заполонили Сочи Скриншот видео

В Сочи гусеницы "оккупировали" машину Скриншот видео

"В мае было не так много, потому что птицы выкармливают потомство. Выкармливают они исключительно гусеницами, а сейчас птенцов нет и нет паразитов", – сообщил Горбунов.

Как писал OBOZREVATEL, в мае 2019-го жители Киева заметили в столице нашествие бабочек. В Министерстве экологии заявили, что такое количество насекомых связанно с их сезонной миграцией.

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