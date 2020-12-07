В России пообещали победить COVID-19 несуществующей вакциной

В России планируют "победить" коронавирус в ближайшие несколько месяцев с помощью несуществующей вакцины "Спутник V".

Об этом в понедельник, 7 декабря, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает "RT" в Telegram.

"Мы уже запустили массовую вакцинацию, я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг", – сказала Ракова.

Напомним, что Украина не рассматривает закупку и использование российской вакцины от коронавируса, так как ее фактически не существует. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он в очередной раз отметил, что российская вакцина не прошла все стадии испытаний.

"Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, не прошедшую третью стадию – то здесь не о чем говорить", – заявил он.

По словам Степанова, третья стадия – самая большая для испытания вакцины, в том числе с точки зрения ее безопасности.

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