Главная Новости
8 декабря • обновлено в 09:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России полыхает крупная гостиница: все подробности и видео ЧП

7.9т
Читать материал на украинском

В России (Одинцово) начался сильный пожар в гостинице "Усадьба Ромашково".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ, все постояльцы были срочно эвакуированы. Всего в здании находились 30 человек: десять сотрудников и 20 постояльцев.

"Пожар произошел в гостинице на улице Советская, д. 14А. Горит здание разной этажности, двух-трехэтажное, деревянно-рубленное. Огнем охвачены 400 кв. м", – сказали в пресс-службе.

Пожар в Подмосковье

Пожар в Подмосковье

скриншот

Отмечается, что позже площадь пожара достигла 1000 квадратных метров, крыша здания частично обрушилась. Пока неизвестно, где находится один из постояльцев. Возможно, он покинул отель раньше.

Новости
"Выживших запугали!" Родственники жертв пожара в колледже Одессы забили тревогу

"Не удается установить местонахождение одного человека. Пока не известно: остался ли он внутри или покинул здание самостоятельно", – отметили в ведомстве.

Пожар в Подмосковье

Пожар в Подмосковье

скриншот

Пожар в Подмосковье

Пожар в Подмосковье

скриншот

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
10
Смешно
2
Интересно
20
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлоскот, налетай. Тут пыримога. Вы уже накопили г@вна в вонючих пастях после пожара в Одессе? Тут можно опорожниться. СУГС, ёпста
Показать комментарий полностью
Ответить
7
3
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Гори гори ясно!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
6
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Кацaп Кацaпыч, дам тебе бесплатный циничный совет xoxлопадаль, обзвони родственников погибших в Одессе, пусть с тобой скотом вместе порадуются.
Показать комментарий полностью
Ответить
8
3
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Кацaп Кацaпыч, Это про Одессу?
Показать комментарий полностью
Ответить
8
3

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги