В России полыхает крупная гостиница: все подробности и видео ЧП

В России (Одинцово) начался сильный пожар в гостинице "Усадьба Ромашково".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ, все постояльцы были срочно эвакуированы. Всего в здании находились 30 человек: десять сотрудников и 20 постояльцев.

"Пожар произошел в гостинице на улице Советская, д. 14А. Горит здание разной этажности, двух-трехэтажное, деревянно-рубленное. Огнем охвачены 400 кв. м", – сказали в пресс-службе.

Пожар в Подмосковье скриншот

Отмечается, что позже площадь пожара достигла 1000 квадратных метров, крыша здания частично обрушилась. Пока неизвестно, где находится один из постояльцев. Возможно, он покинул отель раньше.

"Не удается установить местонахождение одного человека. Пока не известно: остался ли он внутри или покинул здание самостоятельно", – отметили в ведомстве.

Пожар в Подмосковье скриншот

Пожар в Подмосковье скриншот

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