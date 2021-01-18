В России полиция избила активистку, встречавшую Навального в аэропорту

Российские силовики избили активистку движения "Весна" Екатерину Бушкову, встречавшую оппозиционного политика Алексея Навального в московском аэропорту "Внуково".

Ей нанесли черепно-мозговую травму и повредили глаз, пишет "МБХ медиа". Девушка заявила о том, что напишет с адвокатом жалобу на действия сотрудников полиции.

В справке из городской клинической больницы имени Пирогова, куда обратилась Бушкова, чтобы снять побои, указано, что у пострадавшей зафиксировано субконъюнктивальное кровоизлияние левого глаза, ушибы мягких тканей головы и закрытая черепно-мозговая травма.

Активистка также рассказала о попытке давления на нее со стороны руководства Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, где она проходит обучение.

По словам Бушковой, она получила письмо из управления воспитательной и социальной работы вуза, в котором от нее якобы требуют прояснения ситуации во Внуково.

"Помимо письма, поступало очень много звонков, но я не брала трубку, так как плохо себя чувствую", – уточнила Бушкова.

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