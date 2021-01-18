В России полиция избила активистку, встречавшую Навального в аэропорту
Российские силовики избили активистку движения "Весна" Екатерину Бушкову, встречавшую оппозиционного политика Алексея Навального в московском аэропорту "Внуково".
Ей нанесли черепно-мозговую травму и повредили глаз, пишет "МБХ медиа". Девушка заявила о том, что напишет с адвокатом жалобу на действия сотрудников полиции.
В справке из городской клинической больницы имени Пирогова, куда обратилась Бушкова, чтобы снять побои, указано, что у пострадавшей зафиксировано субконъюнктивальное кровоизлияние левого глаза, ушибы мягких тканей головы и закрытая черепно-мозговая травма.
Активистка также рассказала о попытке давления на нее со стороны руководства Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, где она проходит обучение.
По словам Бушковой, она получила письмо из управления воспитательной и социальной работы вуза, в котором от нее якобы требуют прояснения ситуации во Внуково.
"Помимо письма, поступало очень много звонков, но я не брала трубку, так как плохо себя чувствую", – уточнила Бушкова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
к возвращению Навального из Германии 17 января в аэропорт "Внуково" (Москва) пригнали автозаки ОМОНа, а также выставили ограждение.
Прилет оппозиционера оттягивался, а затем борт направили в "Шереметьево", где политика задержали на паспортном контроле.
Его доставили в одно из полицейских отделений города Химки Московской области.
ФСИН пояснила, что это связано с "нарушением испытательного срока". До суда политик будет находиться под стражей.
Перед задержанием оппозиционер успел пообщаться с журналистами.
О своем возвращении 17 января Навальный объявил еще несколько дней назад. В берлинской клинике "Шарите" он лечился после отравления "Новичком".
Во "Внуково" заранее собралось множество соратников политика. Позже российские силовики задержали более 50 человек.
Украина собирается поставить вопрос об отравлении и задержании политика из РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), где тот 19 января должен был выступить по правовым вопросам.