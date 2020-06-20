В России полицейский зарезал своих коллег, – МВД

В Воркуте по подозрению в убийстве коллег задержали полицейского

В российском городе Воркута (Республика Коми) сотрудника полиции задержали по подозрению в убийстве двоих коллег.

По предварительной информации, между ними на бытовой почве произошел конфликт, сообщает Telegram-канале LIFE SHOT со ссылкой на МВД.

"Поступило сообщение о том, что в здании, расположенном в переулке Юнь-Ягинский города Воркуты, обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД России по Воркуте. По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте", – отметили в ведомстве.

Полицейского заподозрили в убийстве своих коллег в Воркуте Telegram LIFE SHOT

По данным LIFE SHOT, мужчина работал водителем в дежурной части. В пятницу, 19 июня, он еще с двумя полицейскими выпивал в гараже до позднего вечера. Во время застолья между ними возник спор, 38-летний Вадим К. схватил нож и зарезал своих друзей, а затем попытался скрыться. Он успел доехать до дома, но там его уже ждали правоохранители.

Подробности убийства полицейских в Воркуте Telegram LIFE SHOT

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 15 июня произошла перестрелка между сотрудниками ГИБДД и таксистом, в результате которой пострадали три человека.