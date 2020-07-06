В России покончил с собой каширский маньяк, который 10 лет насиловал и убивал женщин

В Ногинском СИЗО в России покончил с собой серийный маньяк-сантехник Андрей Ежов, известный как каширский маньяк, которого подозревают в убийстве и изнасиловании по меньшей мере десяти женщин.

Тело 53-летнего Ежова нашли утром 6 июня повешенным в камере во время утреннего обхода, передает "Комсомольская правда". В Следственном комитете России начали проверку этого инцидента, а также возможной халатности сотрудников изолятора.

"По предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии. Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, а также возможной халатности сотрудников изолятора", – сообщила старший помощник руководителя СКР по Московской области Ольга Врадий.

По данным издания, мужчина содержался в одиночной камере. Однако следователи должны будут проверить, не было ли это убийством.

Напомним, Ежов признался в том, что на протяжении 7 лет совершил серию убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского городских округов России. Он проникал в окна первых этажей и душил своих жертв. От действий маньяка пострадала, в числе прочих, 10-летняя девочка.

На допросах Ежов во всем сознался. Позже заявил, что его жертвами стали в общей сложности 10 женщин, начиная с 2010 года.

Он заявил, что убивал для удовлетворения желаний, которые якобы возникали у него раз в полгода или год. В эти дни, по словам Ежова, он испытывал нестерпимое желание женского тела, настолько сильное, что он насиловал даже трупы разными способами.

Как сообщал OBOZREVATEL, о задержании Андрея Ежова стало известно 12 июня. Изначально его подозревали в изнасилованиях и убийствах минимум трех женщин и 10-летней девочки.