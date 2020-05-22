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23 мая • обновлено в 00:07
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В России показали новую гаубицу "Коалиция-СВ"

1.8т
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В армии России появилась первая партия новых самоходных гаубиц "Коалиция-СВ". Они поступят на вооружение отдельных артиллерийских бригад.

Как сообщили в пресс-службе российской корпорации "Ростех", это первая поставка межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" в войска РФ.

"Завершение испытаний 152-мм самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" предусмотрено в 2022 году. Вопрос поставки САУ на вооружение находится в компетенции Минобороны РФ", – сообщили в феврале текущего года в концерне-производителе "Уралвагонзавод".

Гаубица "Коалиция-СВ"

Гаубица "Коалиция-СВ"

mil.ru

"Самоходная 152-мм гаубица "Коалиция-СВ" создана для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, живой силы, ПВО, ПРО и других объектов врага в глубине его обороны", – сказано в сообщении.

Главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков заявлял, что боевые возможности орудия якобы "вдвое превышают все существующие отечественные и зарубежные образцы". По его словам, у "Коалиции-СВ" – инновационный режим стрельбы – "шквал огня": несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава".

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Автор
Глеб Иванов
Место
Россия
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