В России похвастались самой большой в мире георгиевской лентой и нарвались на критику

У Ржевского мемориала Советскому солдату (РФ) 22 августа развернули самую большую в мире георгиевскую ленту.

Акцию провели волонтеры в День государственного флага России, который отмечается ежегодно с 1994 года, сообщил РИА "Новости" руководитель всероссийского движения "Волонтерская рота" Антон Демидов.

Георгиевская лента. Скриншот видео

Скриншот видео

Он уточнил, что в акции приняли участие 500 человек. Площадь георгиевской ленты составила 2100 квадратных метров. Участники мероприятия также провели минуту молчания и возложили цветы к мемориалу.

В этот же день возле памятника развернули большой российский флаг.

Триколор у Ржевского мемориала. Ржев сегодня

Российский флаг. Ржев сегодня

Отметим, многие пользователи сети негативно отреагировали на событие. Их возмутило, что деньги из российского бюджета потратили впустую.

Самая большая георгиевская лента

"Бабосы из бюджета отмыли", "Почему не построить самую современную больницу? Или самую оснащенную школу?" "Китайская, небось?" "Лучше бы пенсионерам подкинули денег", – пишут пользователи.

Комментарии пользователей Twitter. Скриншот

Комментарии пользователей Twitter. Скриншот

Комментарии пользователей Twitter. Скриншот

Комментарии пользователей Twitter. Скриншот

Комментарии пользователей Twitter. Скриншот

Комментарии пользователей Twitter. Скриншот

Комментарии пользователей Twitter. Скриншот

Комментарии пользователей Twitter. Скриншот

Комментарии пользователей Twitter. Скриншот

Комментарии пользователей Twitter. Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее переселенец из Луганска устроил перепалку с фанатом георгиевской ленты в Харькове. Инцидент попал на видео.