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В России похвастались новым смертельным оружием: видео

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В России похвастались характеристиками новейшего зенитного ракетного комплекса "Сосна" ближнего рубежа войсковой ПВО.

В сюжете телеканала "Звезда" рассказали, что ЗРК продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в конфигурации на шасси БМП-3 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Уточняется, что ракеты "Сосны" наводятся в луче лазера, управляет оружием многоканальная автоматическая оптико-электронная система. В России похвастались, что главной особенностью системы является универсальность, а работать она может днем и ночью в любых метеоусловиях.

"Сосна"

"Сосна"

Кадр из видео

"Двенадцать транспортно-пусковых контейнеров могут располагаться практически на любом шасси: БМП-3, БТР-82А и даже на шасси небольшого гусеничного тягача МТЛБ. Управляют машиной и осуществляют стрельбу по воздушным, наземным и даже морским целям всего два человека: механик-водитель и оператор-наводчик", – заявили в РФ.

По словам заместителя технического директора АО "КБточмаш имени Нудельмана" Владимира Уклеева, ЗРК может поражать цели, летящие на высоте до 5 километров и на расстоянии до 10 километров.

ЗРК "Сосна"

ЗРК "Сосна"

Кадр из видео

"Обнаружение и наведение ведется в оптическом диапазоне, поэтому противник не обнаруживает эту машину", — подчеркнул Уклеев.

Внимание! Российская пропаганда

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в России заявили, что на вооружение армии поступят новые модификации станций визуально-оптических помех "Филин". Позже на заседании Научно-технического совета Росгвардии похвастались новинками вооружения.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
военная техникаНовости России
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Козачок Юрий
Козачок Юрий
ага пусть евреям на испытание отправят те быстро покажут как оно горет ь будет
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Зато у скакуасов "Молот".
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
У МОСКОВІЇ ОСТАНІМ ЧАСОМ ВИХВАЛЯЮТЬСЯ НОВОЮ ЗБРОЄЮ,НЕ ЛІТАКОМ,НЕ АВТОМОБІЛЕМ,А ЗБРОЄЮ.ТАК ХТО ТУТ ХОЧЕ ВІЙНИ???
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Южный Гарик
Южный Гарик
Пивоварова Лариса, кокляди хвастаются исключительно сброей, то молот, то оплот, то еще какая нить ху*ня
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