В России похвастались могучим оружием: что о нем известно

Самой мощной российской крылатой ракетой на сегодняшний день является "Калибр".

Об этом заявил бывший командующий Балтийском флотом РФ адмирал Владимир Валуев. Таким образом он прокомментировал публикации китайских СМИ, что российские крылатые противокорабельные ракеты "Гранит" могут стать настоящим кошмаром для американских авианосных группировок, сообщает РИА "Новости".

По мнению Валуева, "Калибр" современнее и быстрее "Гранита".

"Это не самая последняя модель. "Гранитом" вооружены наши подводные лодки типа "Курск", надводные корабли. У "Гранита" скорость меньше, чем у ракет нового поколения "Калибра", но они действительно выпускаются по надводным кораблям и авианосцам", – отметил адмирал.

По словам Валуева, "Гранит" – это вчерашний день, а "Калибр" не сбивается средствами ПВО.

defendingrussia.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России неудачей закончились испытания крылатой ракеты "Буревестник". Военные минимум пять раз запускали ракету, но все попытки обернулись провалом.

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