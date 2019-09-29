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29 сентября • обновлено в 19:16
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В России похвастались могучим оружием: что о нем известно

3.3т Читать материал на украинском

Самой мощной российской крылатой ракетой на сегодняшний день является "Калибр".

Об этом заявил бывший командующий Балтийском флотом РФ адмирал Владимир Валуев. Таким образом он прокомментировал публикации китайских СМИ, что российские крылатые противокорабельные ракеты "Гранит" могут стать настоящим кошмаром для американских авианосных группировок, сообщает РИА "Новости".

По мнению Валуева, "Калибр" современнее и быстрее "Гранита".

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"Это не самая последняя модель. "Гранитом" вооружены наши подводные лодки типа "Курск", надводные корабли. У "Гранита" скорость меньше, чем у ракет нового поколения "Калибра", но они действительно выпускаются по надводным кораблям и авианосцам", – отметил адмирал.

По словам Валуева, "Гранит" – это вчерашний день, а "Калибр" не сбивается средствами ПВО.

В России похвастались могучим оружием: что о нем известно

defendingrussia.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России неудачей закончились испытания крылатой ракеты "Буревестник". Военные минимум пять раз запускали ракету, но все попытки обернулись провалом.

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Темы
вооружения Российская военная угроза
Место
Россия
Теги
ракеты Новости России
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Эта новость обрадовала российских пенсионеров. Где-то, на заднем дворе "Пятёрочки", из мусорного бака торчат две пары старушечьих ног: -Никитишна! - Чаво ? -Слыхала, америкосов чуть кондратий не хватил, когда узнали про рассейские ракеты .-Слыхала, слыхала. Ты, это, не отвлекайся, а хватай вооон тот кусок зелёной колбасы .
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Злопыхатель Вежливый, Украина из мусорного бака торчат две пары старушечьих ног …. Петровна ты нашла зеленую колбасу ??? - да нет эти гребанные работники магазина все испорченные продукты домой тянут и ни чего не выбрасывают
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Злопыхатель Вежливый, твоя матка ещё неопоросилась.
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Подцепите парус что-бы лучше летела
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Видали мы ваши вундервафли. Дальше места запуска не улетали и обнажили радиацией все вокруг!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Petrenko Ivan, А че еще может сказать дырявый рагульский лошара?Прошамкать про "вильху с нептуном"? Так куринная гузка Турчинов, "ракетчик испытатель" в отставку ушел и все чертежи попистил,или продал моджахедам,как увас дыроватых всегда делается.
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