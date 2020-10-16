В России похвастались 15 препаратами для профилактики и лечения COVID-19

В России производят 15 лекарственных препаратов, рекомендованных Минздравом РФ для лечения и профилактики коронавирусной инфекции.

Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Он выступил 16 октября на пленарной сессии форума "Биотехмед".

'Что касается лекарств, наша фарминдустрия сегодня производит в достаточных объемах 15 лекарственных препаратов из 21, рекомендованного Минздравом для профилактики и лечения коронавируса", – сказал Мантуров.

Также он отметил, что на рынок вышли три новых препарата – "Олокизумаб", а также "Фавипиравир" и "Левилимаб".

Мантуров напомнил, что на этой неделе была зарегистрирована уже вторая российская вакцина от COVID-19.

"В настоящий момент наши фармпроизводители и научные центры Минздрава и Роспотребнадзора объединяют свои усилия и готовятся к развертыванию их массового производства", – сообщил главы Минпромторга РФ.

Как писал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил о появлении в России второй вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Препарат зарегистрировал новосибирский центр "Вектор".