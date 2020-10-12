В России 'похоронили' живого пенсионера с COVID-19

В селе Шабаново Кемеровской области России семья похоронила родственника, которого объявили скончавшимся от коронавируса, а через две недели он оказался жив.

Об этом сообщают "Вести Кузбасс". Отмечается, что пенсионер жил в доме для инвалидов. Оттуда его и госпитализировали с коронавирусом, а уже через сутки родным сообщили о кончине пациента.

Евгения Кубарева, двоюродная внучка пенсионера, рассказала, что хоронили мужчину в закрытом гробу, потому что был подтвержденный COVID-19.

"26 сентября у нас были похороны. Хоронили в закрытом гробу, так как родственник болел коронавирусом. А позже исполняющий директор дома-интерната сказал, что нам надо приехать на опознание. Какое опознание, мы ж своего деда уже похоронили. А оказалось, что он здоровый и живой", – рассказала женщина.

Она добавила, что родственники до сих пор не знают, кого именно похоронили.

Ранее местное телевидение показало сюжет, где жители села Шабаново рассказали, что похоронили престарелого родственника. Как следует из сюжета, из дома престарелых госпитализировали двух пациентов, но выписали живого с чужим паспортом.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев умер от коронавирусной болезни (COVID-19) 20 сентября на 57 году жизни.