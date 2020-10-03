В России Тесака похоронили в белом гробу. Фото и видео

Российского пропагандиста Максима Марцинкевича по прозвищу "Тесак", который покончил с собой в СИЗО, в субботу, 3 октября, похоронили в белом гробу на Кунцевском кладбище в Москве.

Как сообщает Telegram-канал "360", траурная церемония прошла без происшествий и провокаций. На прощание с ним пришли толпы людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На кладбище ввели дополнительные меры безопасности: посетители проходили через металлодетекторы, сумки и рюкзаки проверяла полиция.

Похороны Тесака Фото: Readovka

Тесака похоронили на Кунцевском кладбище в Москве Фото: Readovka

Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву, в середине сентября. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Тесак не хочет "доставлять неприятности администрации СИЗО" и просит передать своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник.

Тесака похоронили в белом гробу Фото: канал "360"

Отметим, Максим Марцинкевич – российский общественный деятель, видеоблогер неонацистского толка, сооснователь и идеолог неформального общественного движения "Реструкт", действовавшего на постсоветском пространстве. Впервые Марцинкевич получил известность как скинхед и лидер межрегионального отделения неонацистской молодежной организации "Формат 18". Он был трижды приговорен к уголовному наказанию по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства). Последний его приговор – 10 лет колонии строгого режима – был озвучен в декабре 2018 года.

Причиной судимостей Максима Марцинкевича являлись ролики, содержащие расистские и нацистские призывы. Также он отбывал наказание за разбой и хулиганство.

Подчеркнем, в 2013 году в СМИ уже появлялась информация о самоубийстве Максима Марцинкевича. Спустя некоторое время она была опровергнута. Также подобные сообщения всплывали и в 2007 году. Интересно, что инциденты происходили после того, как "Тесака" приговаривали к тюремному заключению.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года основатель скандального российского паблика "Мужское государство", активист Владислав Поздняков был убит в Стамбуле. История получила широкую огласку в СМИ, однако официальное подтверждение инцидента так и не было обнародовано.