В России "похоронили" Путина: появились фото "могилы" и памятника

В Набережных Челнах (РФ) появилась "могила" президента России Владимира Путина, на которой установлено памятник с его фотографией.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Бессрочка | Челны Info". Уточняется, что "похороны" прошли у здания Следственного комитета России.

"Путин похоронил свободный интернет — жители Набережных Челнов похоронили Путина", — сказано в сообщении.

Памятник Путину Telegram-канал "Бессрочка | Челны Info"

Памятник Путину Telegram-канал "Бессрочка | Челны Info"

Известно, что протестную акцию активисты устроили 10 марта. Отметим, датой смерти Путина на его же памятнике указан 2019 год.

"Он крайне суеверный. Боится таких вещей как огня", "Моральным трупом он был еще придя к власти", — прокомментировали новость пользователи сети.

Напомним, в России могут принять закон, который разрешит правительству отключить интернет. Эту идею поддерживает правящая партия "Единая Россия".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский аналитик, профессор Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей заявил, что в 2019 году в РФ начнутся массовые протесты, которые "похоронят" президента Владимира Путина.

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