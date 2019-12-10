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10 декабря • обновлено в 21:25
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Нашел тела 5-летний сын: в России загадочно погиб известный издатель с женой

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В Москве нашли мертвыми погибших при загадочных обстоятельствах известного журналиста, издателя "Тинькофф-журнала" Александра Рая и его жены Евгении.

Мужчине было всего 29 лет. О трагедии сообщили на странице издания в Facebook.

Как пишет "Комсомольская правда", Рая и его супруги не стало 8 декабря. Их тела обнаружила мать женщины. Она приехала в квартиру после звонка 5-летнего внука, который не мог разбудить родителей. Другие подробности и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

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Умер создатель "Тинькофф-журнала" Александр Рай

Facebook "Тинькофф-журнала"

"Тинькофф-журнал" (Tinkoff Journal) — изначально блог на сайте одноименного банка, его запустили в 2014 году. Рай был издателем "Тинькофф-журнала" со дня основания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России обнаружили мертвым в своей квартире замкомандира российского Президентского полка Романа Лотвина. Обстоятельства его смерти также неизвестны.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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