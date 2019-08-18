Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

В России подросток зарезал всю семью и сиганул с вышки: шокирующие детали

2.9т Читать материал на украинском

В селе Патрикеево Ульяновской области РФ 16-летний подросток совершил массовое убийство, после чего наложил на себя руки.

По данным Telegram-канала "112", парень зарезал всю свою семью: троих взрослых и двоих детей. После вышел на улицу, нанёс себе несколько ранений и спрыгнул с вышки насмерть. Сейчас на месте работают следователи.

Новости
Пробил голову и распилил ножовкой: всплыли жуткие факты об убийстве женщины в Киеве

"Орудие убийства, которым подросток расправился с семьёй - топор. Накануне 16-летний Тимур отправил другу голосовое сообщение, где подробно рассказал о своих планах. Он признался, что дедушку и бабушку убивать не хочет, но вынужден это сделать, чтобы они не расстраивалась из-за смерти родных. Подросток также убил мать и брата с сестрой. Следователи уже изучают данную аудиозапись. Сейчас они ищут того самого друга, чтобы он дал первые показания", – сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала Mush, на столе Тимур оставил вырванный лист из тетрадки, где подросток объяснил, что уходит и забирает своих родных с собой.

Тимур с мамой

Тимур с мамой

Вышка, с которой спрыгнул подросток

Вышка, с которой спрыгнул подросток

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 16 августа в Киеве в Русановском канале нашли расчлененный труп ранее пропавшей Ирины Клипковой.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
3
Смешно
0
Интересно
10
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Ай,маладэц! А вообще,хватит постить ватные новости,они нам нах не вср@лись.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Рейт Адам
Рейт Адам
Настоящий рюзьке)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...