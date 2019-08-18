В России подросток зарезал всю семью и сиганул с вышки: шокирующие детали

В селе Патрикеево Ульяновской области РФ 16-летний подросток совершил массовое убийство, после чего наложил на себя руки.

По данным Telegram-канала "112", парень зарезал всю свою семью: троих взрослых и двоих детей. После вышел на улицу, нанёс себе несколько ранений и спрыгнул с вышки насмерть. Сейчас на месте работают следователи.

"Орудие убийства, которым подросток расправился с семьёй - топор. Накануне 16-летний Тимур отправил другу голосовое сообщение, где подробно рассказал о своих планах. Он признался, что дедушку и бабушку убивать не хочет, но вынужден это сделать, чтобы они не расстраивалась из-за смерти родных. Подросток также убил мать и брата с сестрой. Следователи уже изучают данную аудиозапись. Сейчас они ищут того самого друга, чтобы он дал первые показания", – сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала Mush, на столе Тимур оставил вырванный лист из тетрадки, где подросток объяснил, что уходит и забирает своих родных с собой.

Тимур с мамой

Вышка, с которой спрыгнул подросток

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 16 августа в Киеве в Русановском канале нашли расчлененный труп ранее пропавшей Ирины Клипковой.

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