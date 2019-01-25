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В России подросток расстрелял школу из ружья: что произошло 

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В поселке Абалаково Красноярского края (Россия) ученик девятого класса Павел К. пытался застрелить одноклассника в здании школы из охотничьего ружья, однако его остановили.

Как сообщили очевидцы, парень стрелял по окнам и машинам возле здания, передает "360".

"Мальчик с ружьем пришел на территорию школы, его в фойе встретил дежурный. Спросил, зачем он пришел, мальчик развернулся и вышел из здания. Через пять минут прибыл участковый. На улице школьник открыл стрельбу", — отметил представитель школьной администрации.

Администрация школы после инцидента отдала распоряжение закрыть все входы. В результате происшествия никто не пострадал, стрелка задержали.

Иллюстрация

Иллюстрация

66.ru

Один из учеников школы рассказал, что Павел пришел мстить однокласснику, который избил его незадолго до случившегося. Девятиклассник успел сделать выстрел в сторону убегающего обидчика, но не попал.

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Позже в комментарии учитель поселковой школы опроверг эту информацию. По словам педагога, не было никакого выстрела в сторону убегающего, все это "придумали школьники".

Также в учебном заведении рассказали, что у стрелявшего легкая умственная отсталость, он учится в коррекционном классе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российской школе старшеклассник расстрелял приятеля, он пришел на занятия с пневматическим пистолетом.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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