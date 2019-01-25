В России подросток расстрелял школу из ружья: что произошло 

В поселке Абалаково Красноярского края (Россия) ученик девятого класса Павел К. пытался застрелить одноклассника в здании школы из охотничьего ружья, однако его остановили.
Как сообщили очевидцы, парень стрелял по окнам и машинам возле здания, передает "360".
"Мальчик с ружьем пришел на территорию школы, его в фойе встретил дежурный. Спросил, зачем он пришел, мальчик развернулся и вышел из здания. Через пять минут прибыл участковый. На улице школьник открыл стрельбу", — отметил представитель школьной администрации.
Администрация школы после инцидента отдала распоряжение закрыть все входы. В результате происшествия никто не пострадал, стрелка задержали.
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Один из учеников школы рассказал, что Павел пришел мстить однокласснику, который избил его незадолго до случившегося. Девятиклассник успел сделать выстрел в сторону убегающего обидчика, но не попал.
Позже в комментарии учитель поселковой школы опроверг эту информацию. По словам педагога, не было никакого выстрела в сторону убегающего, все это "придумали школьники".
Также в учебном заведении рассказали, что у стрелявшего легкая умственная отсталость, он учится в коррекционном классе.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российской школе старшеклассник расстрелял приятеля, он пришел на занятия с пневматическим пистолетом.
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