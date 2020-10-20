В России подросток погиб от взрыва в детско-юношеском центре. Фото

В российском городе Лобня (Подмосковье) при взрыве боеприпаса времени Второй мировой войны погиб школьник.

По данным российских Telegram-каналов, инцидент произошел в детско-юношеском центре "Созвездие" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как отмечает "РенТВ", школьники принесли снаряд в кружок на улице Булычева и начали разбирать его. Он сдетонировал, в результате чего мальчик получил осколочное ранение ноги. Он скончался от потери крови – осколок повредил бедренную артерию.

Данные о возрасте погибшего отличаются. LIFE SHOT пишет, что подростку было 14 лет, а по данным Mash – 15. Отмечается, что его звали Иван Сучков.

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