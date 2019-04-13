В России подростки изнасиловали сокурсника шваброй: парень едва выжил

В российском городе Липецк семеро студентов изнасиловали шваброй 16-летнего сокурсника.

Об этом сообщает LipetskMedia. Подросток попал в больницу, врачам удалось спасти ему жизнь.

Преступлениесовершили в одной из студенческих общежитий, на так называемой вписке. Причиной, вероятно, стал заказ бывшей девушки пострадавшего. Якобы она уговорила парней наказать парня за разрыв.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшедшего, сообщили в региональной СКР. Выясняется роль каждого из участников преступления. Один из них, 17-летний парень, уже задержан и признался в содеянном.

Расследование уголовного дела продолжается. По закону, виновным грозит 15-летний срок заключения.

LipetskMedia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Харьковом школьники зверски изнасиловали 6-летнего мальчика из многодетной семьи, который имеет пороки развития.

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