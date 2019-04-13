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В России подростки изнасиловали сокурсника шваброй: парень едва выжил

2.2тЧитать материал на украинском

В российском городе Липецк семеро студентов изнасиловали шваброй 16-летнего сокурсника.

Об этом сообщает LipetskMedia. Подросток попал в больницу, врачам удалось спасти ему жизнь.

Преступлениесовершили в одной из студенческих общежитий, на так называемой вписке. Причиной, вероятно, стал заказ бывшей девушки пострадавшего. Якобы она уговорила парней наказать парня за разрыв.

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Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшедшего, сообщили в региональной СКР. Выясняется роль каждого из участников преступления. Один из них, 17-летний парень, уже задержан и признался в содеянном.

Расследование уголовного дела продолжается. По закону, виновным грозит 15-летний срок заключения.

В России подростки изнасиловали сокурсника шваброй: парень едва выжил

LipetskMedia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Харьковом школьники зверски изнасиловали 6-летнего мальчика из многодетной семьи, который имеет пороки развития.

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Маринов Михаил
Маринов Михаил
А чему удивляться - это и есть пУтинская Россия, типа безопасная страна, в которой все помешаны на нетрадиционной сексуальной ориентации. В нашей российской армии солдаты и курсанты занимаются проституцией - удовлетворяют за денежное вознаграждение активных геев и отдаются своим командирам. Вот такая у нас "голубая" армия защитников, которая вместо военной науки постигает науку древнейшей профессии, тьфу какая мерзость!
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