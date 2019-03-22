|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

В России пленным украинским морякам устроили новую подлянку: что известно

2.7тЧитать материал на украинском

В России захваченным в плен 24 украинским морякам назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Об этом в Facebook рассказал координатор адвокатов украинских моряков Николай Полозов, добавив, что сейчас пленники содержатся в СИЗО Москвы.

Юрист отметил, что экспертизы должны начаться со следующей недели, с 25 марта. Их будет проводить Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.

Новости
Жалобы не поступали: омбудсмен России о психическом освидетельствовании украинских моряков

"Позиция защиты относительно назначенной экспертизы остается прежней – проведение данной экспертизы в отношении военнопленных украинских моряков является незаконной, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года, и является обращением, унижающим достоинство и честь военнопленных", – добавил юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

  • Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.

  • 27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
21
8
Смешно
1
Интересно
9
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семенов Александр
Семенов Александр
Правильно говорить не "морякам" а "мокрякам"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Ну при чем здесь подлянка? Надо же проверить почему они не выполняли команды российских пограничников. Если умышленно - это одно дело - сажать надо, а если по причине массового психического расстройства (майдан головного мозга), то их лечить надо, а не сажать.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
CARGO 100
CARGO 100
Всё правильно, на этих морских "мышах" надо изучать весь букет психических недугов - синдром дауна, шизофрения, наркомания, алкоголизм, галлюциноз, игромания, суицидальное поведение и шизоидное расстройство личности и т.д. ...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения