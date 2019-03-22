В России пленным украинским морякам устроили новую подлянку: что известно

В России захваченным в плен 24 украинским морякам назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Об этом в Facebook рассказал координатор адвокатов украинских моряков Николай Полозов, добавив, что сейчас пленники содержатся в СИЗО Москвы.

Юрист отметил, что экспертизы должны начаться со следующей недели, с 25 марта. Их будет проводить Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.

"Позиция защиты относительно назначенной экспертизы остается прежней – проведение данной экспертизы в отношении военнопленных украинских моряков является незаконной, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года, и является обращением, унижающим достоинство и честь военнопленных", – добавил юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.

27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

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